Продюсер предложил замену Галкину в шоу «Лучше всех»

Пока неясна судьба проекта шоу о талантливых детях, ведущим которого был Максим Галкин. По одним данным, вообще непонятно, вернется ли он на телеэкраны. Но рассматривается и более оптимистический сценарий. Галкину ищут замену, и тогда проект вновь заработает, пишет портал blitz.plus.

Так, продюсер Леонид Дзюник сообщил, кто из телеведущих может заменить покинувшего Россию Максима.

«Александр Олешко — добрый, но у него нет такой быстрой реакции на какое-то событие. Мне кажется, подойдет ведущий программы «Видели видео?» Александр Смол. У него живой ум. Он интеллигентный», — заявил Дзюник журналистам.

Кроме Олешко рассматриваются кандидатуры Дмитрия Нагиева и Валдиса Пельша.