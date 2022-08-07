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1 час назад

Продюсер предложил замену Галкину в шоу «Лучше всех»

Ирина Лебедева

Пока неясна судьба проекта шоу о талантливых детях, ведущим которого был Максим Галкин. По одним данным, вообще непонятно, вернется ли он на телеэкраны. Но рассматривается и более оптимистический сценарий. Галкину ищут замену, и тогда проект вновь заработает, пишет портал blitz.plus.

Продюсер предложил замену Галкину в шоу «Лучше всех»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, продюсер Леонид Дзюник сообщил, кто из телеведущих может заменить покинувшего Россию Максима.

«Александр Олешко — добрый, но у него нет такой быстрой реакции на какое-то событие. Мне кажется, подойдет ведущий программы «Видели видео?» Александр Смол. У него живой ум. Он интеллигентный», — заявил Дзюник журналистам.

Кроме Олешко рассматриваются кандидатуры Дмитрия Нагиева и Валдиса Пельша.

Пока шоумен Максим Галкин гастролирует по странам со своей юмористической программой, в ходе которой то и дело высмеивает русских, могилой его родителей на Троекуровском кладбище никто не занимается. На это обратил внимание блогер Андрюха Рассеянный, побывавший на погосте.

Шоу-бизнес,Александр Смол,Леонид Дзюник,Максим Галкин,Александр Олешко,Валдис Пельш,Дмитрий Нагиев,
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