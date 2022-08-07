СМИ: 75-летие Ротару пройдет скромно, без торжеств

У Софии Ротару 7 августа 75-летний юбилей. Журналисты предполагают, что на этот раз день рождения певицы пройдет очень тихо и скромно. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

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Шестидесятилетие София Михайловна отмечала широко. Был организован прием в Ливадийском дворце в Ялте, затем шоу в Кремле с участием крупнейших звезд. Также певица получила орден «За заслуги» II степени из рук тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.

В семидесятилетний юбилей певица выступила в Баку на фестивале «Жара». Концерт не единожды показали по федеральным телеканалам, в Кремль направил певице поздравительную телеграмму.

Сейчас же Ротару находится не в самой простой ситуации. София Михайловна не делала политических заявлений. Однако из-за опубликованном ею в конце феврале поста в социальной сети, где она написала, что трагические события на Украине разрывают ее сердце на части и пожелала своим подписчикам сил и мира, на родине знаменитую певицу обвинили в «безразличии» и «черствости», а в России – практически врагом.

Масла в огонь добавила и история с выездом за границы Украины ее сына и внука. В марте этого года их задержали во время попытки пересечь украинско-молдавскую границу. По закону мужчины в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет не могут покидать страну без официального разрешения.

Мужчин сразу обвинили в дезертирстве. Однако оказалось, что внуку знаменитой певицы срочно требовалась медицинская операция. В итоге больному юноше все же разрешили выезд, ему сделали операцию на кишечнике. Но едва поправившись, молодой человек стал выставлять в соцсеть свои фотографии на фоне красот Парижа. Хейтеры подхватили эту тему, досталось и его звездной бабушке.