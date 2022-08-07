Ротару впервые за полгода вышла на связь с Украины

Народная артистка СССР София Ротару прервала молчание и обратилась к поклонникам в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Она опубликовала фотографию с платком сине-желтого цвета в руках и заявила, что с первых дней российской спецоперации поддерживает Украину и намерена ей помогать.
Певица также сообщила, что в настоящее время находится в своем родном селе Маршинцы на западе Украины:
«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях».
7 августа 2022 года Ротару исполнилось 75 лет.