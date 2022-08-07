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5 минут назад

Ротару впервые за полгода вышла на связь с Украины

Газета.Ruиещё 2

Народная артистка СССР София Ротару прервала молчание и обратилась к поклонникам в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Она опубликовала фотографию с платком сине-желтого цвета в руках и заявила, что с первых дней российской спецоперации поддерживает Украину и намерена ей помогать.

Ротару впервые за полгода вышла на связь с Украины
Фото: ТАССТАСС

Певица также сообщила, что в настоящее время находится в своем родном селе Маршинцы на западе Украины:

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях».

7 августа 2022 года Ротару исполнилось 75 лет.

Шоу-бизнес,София Ротару,
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