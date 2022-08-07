София Ротару вернулась на родину

Полгода никто не знал, где находится певица София Ротару. Ибуквально недавно она вышла на связь в социальной сети. Ротару рассказала, что вернулась туда, где родилась,выросла и спела свою первую песню.
«В родных Маршинцах я поняла о важности того чувства причастности к своей родине. Как нужна связь людьми, подарившими тебе жизнь. Теми, кто занимался твоим воспитанием и оказывал поддержку во всем, что бы ты не начал», – написала певица.
Ранее в СМИ писали, что несмотря на прекрасный голос,Ротару всю карьеру пела под фонограмму. Певица также ранее опубликовала короткий пост, в котором одним словом описала свое отношение к спецоперации на Украине.