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49 минут назад

Яна Поплавская едва не умерла из-за препаратов для похудения

Слово и Дело

Актриса Яна Поплавская призналась, что постоянно хотела стать худой. После родов артистка начала употреблять препараты. Изначально таблетки помогали, однако позже оказали обратный эффект.

Уже прощалась с детьми: Яна Поплавская чудом избежала смерти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В результате ей стало настолько плохо, что медики госпитализировали ее в клинику. По словам актрисы, ей было очень тяжело и у нее тряслись руки. Знаменитость также была не в состоянии самостоятельно дойти до туалета.

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После этого супруг вызвал врачей. Медик померила ей давление и решила госпитализировать актрису. В результате ей поставили капельницы.

«Я сказала — вот все так плохо, попросила мужа привести ко мне детей. Понимала, что все чудовищно», — призналась актриса.

Звезда при этом боялась, что всем станет известно о ее курсе таблеток. Поплавская рассказала об этом во время программы «Пусть говорят».

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,
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