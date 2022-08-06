Уже прощалась с детьми: Яна Поплавская чудом избежала смерти

Актриса Яна Поплавская призналась, что постоянно хотела стать худой. После родов артистка начала употреблять препараты. Изначально таблетки помогали, однако позже оказали обратный эффект.

В результате ей стало настолько плохо, что медики госпитализировали ее в клинику. По словам актрисы, ей было очень тяжело и у нее тряслись руки. Знаменитость также была не в состоянии самостоятельно дойти до туалета.

После этого супруг вызвал врачей. Медик померила ей давление и решила госпитализировать актрису. В результате ей поставили капельницы.

«Я сказала — вот все так плохо, попросила мужа привести ко мне детей. Понимала, что все чудовищно», — призналась актриса.