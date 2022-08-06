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59 минут назад

Сябитова рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»

Ирина Лебедева

Близится новый сезон, и телезрители ждут возвращения полюбившихся передач. В частности, поклонники брачного шоу

Сябитова рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

постоянно спрашивают у Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой, когда же женихи и невесты вновь встретятся в телеэфире.

Роза Сябитова настроена оптимистично, - информирует портал blitz+.

«Я жду возвращения и на август ничего не планирую. Я внутренне ощущаю, что зрители нас увидят и все будет замечательно. Будем ждать и будем верить. Мы просто ждем отмашки, как солдаты от генерала», - сказала телеведущая.

Сезон съемок обычно начинается в августе. Правда, у телеканала еще остались неиспользованные выпуски с прошлого года.

Ранее Роза Сябитова поделилась с подписчиками радостной новостью: ее внучка прошла через обряд имянаречения и получила защиту предков.

В подтверждение своим словам Сябитова опубликовала фотографию с дочерью и внучкой из мечети, а позже поблагодарила подписчиков за поздравления и добавила, что очень счастлива.

Шоу-бизнес,ПРЕДОК,Лариса Гузеева,
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