Лазарев рассказал о необходимости работы с психологом

Сергей Лазарев сообщил, что ему трудно воспринять нынешний тренд, когда звезды шоу-бизнеса делятся с публикой своими переживаниями, обсуждают собственную личную жизнь.
Об этом он поговорил с журналистами «Мосленты».
«Я не привык говорить о своих проблемах, переживаниях и неудачах публично. Да я и в жизни не люблю жаловаться, так уж я воспитан. Мне не нравится, что сейчас от медийных личностей требуют выворачиваться наизнанку, раздражает. Это не мой формат», - объяснил певец.
Но молча страдать или копить в себе стресс, раздражение, гнев также неправильно. Выход, по мнению Лазарева, - обращение к психологу. При этом следует не ошибиться и подобрать хорошего специалиста.
«Он должен помочь мне разобраться в моих собственных мыслях, а не навязывать свои», - уточнил Сергей.
Певец Сергей Лазарев заявил, что всегда объективно оценивает поступающие ему предложения и не может соглашаться на все из них из-за ответственности перед своими детьми – сыном Никитой и дочерью Анной.
«Важно понимать, что я не просто артист, а живой человек, отец двоих детей. На мне лежит ответственность за их жизни, поэтому я не участвую в проектах, которые подразумевают риск для здоровья и какой-то экстрим. Это для меня табу».