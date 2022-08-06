Лазарев рассказал о необходимости работы с психологом

«Я не привык говорить о своих проблемах, переживаниях и неудачах публично. Да я и в жизни не люблю жаловаться, так уж я воспитан. Мне не нравится, что сейчас от медийных личностей требуют выворачиваться наизнанку, раздражает. Это не мой формат», - объяснил певец.