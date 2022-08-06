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1 час назад

Могила Градского неухожена и заброшена

Ирина Лебедева

Александр Градский ушел из жизни восемь месяцев назад. Музыкант похоронен на Ваганьковском кладбище, правда в одном из дальних его углов.

Могила Градского неухожена и заброшена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишут dni.ru, рядом с местом захоронения певца аварийный забор, на котором висит предупреждающая об опасности его обрушения табличка.

Сам могильный холм неухожен, оброс сорняками, давно засохшие цветы никто не убирает. Журналисты сочли, что могила Градского превратилась в помойку.

Адвокат Андрей Алешкин предупредил наследников музыканта Александра Градского о суровых наказаниях за незаконную распродажу имущества покойного певца, потому что в этом случае судебное разбирательство будет не в их пользу.

Скандал вокруг наследства покойного исполнителя набирает обороты. Недавно стало известно, что кое-кто из семьи легендарного наставника проекта «Голос» хотел продать его автомобиль, пока еще идут распри за наследство.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Александр Градский,
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