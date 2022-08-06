Могила Градского неухожена и заброшена

Александр Градский ушел из жизни восемь месяцев назад. Музыкант похоронен на Ваганьковском кладбище, правда в одном из дальних его углов.

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Как пишут dni.ru, рядом с местом захоронения певца аварийный забор, на котором висит предупреждающая об опасности его обрушения табличка.

Сам могильный холм неухожен, оброс сорняками, давно засохшие цветы никто не убирает. Журналисты сочли, что могила Градского превратилась в помойку.

Адвокат Андрей Алешкин предупредил наследников музыканта Александра Градского о суровых наказаниях за незаконную распродажу имущества покойного певца, потому что в этом случае судебное разбирательство будет не в их пользу.