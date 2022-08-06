СМИ: у Шнурова родился четвертый ребенок

«Может быть, в голове эти люди рисуют «Философский пароход» 1922 года, и только там они могут реализовать себя, как личности. Это их право. Я не могу сказать, что они поступает неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», - говорил в интервью музыкант.