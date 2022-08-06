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44 минуты назад

СМИ: у Шнурова родился четвертый ребенок

Ирина Лебедева

Средства массовой информации со ссылкой на данные из Телеграм-каналов сообщают, что Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова снова стали родителями.

СМИ: у Шнурова родился четвертый ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Появился малыш на свет в Швейцарии – вот почему ранее поползли слухи о том, что лидер группы «Ленинград» решил эмигрировать. На самом же деле музыкант отвез туда супругу рожать, - пишет портал prozvezd.

От первого брака у Сергея есть двое взрослых детей. В браке с Ольгой Абрамовой в 2021 году родился их совместный сын, и вот сейчас на свет появился их второй малыш.

Сами Сергей и Ольга информацию о рождении ребенка никак не подтверждали и не опровергали, неизвестно также, девочка это или мальчик.

Артист пока не выходил на связь, и не комментировал слухи, появившиеся в Сети. Напомним, недавно он давал интервью Татьяне Толстой, где высказывался об артистах, покинувших Россию.

«Может быть, в голове эти люди рисуют «Философский пароход» 1922 года, и только там они могут реализовать себя, как личности. Это их право. Я не могу сказать, что они поступает неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», - говорил в интервью музыкант.

Шоу-бизнес,Ольга Абрамова,Татьяна Толстая,Сергей Шнуров,
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