«Можно всем, кроме нас!» Удовиченко с Гузеевой высмеяли хейтеров

Лариса Удовиченко совместно с Ларисой Гузеевой уехали отдыхать в Болгарию. Они планируют побыть на море до начала нового сезона и вернуться домой, а пока выкладывают фотографии в микроблогах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Хейтеры решили, что 67-летняя Удовиченко недостаточно хорошо выглядит, да еще и поправилась. В ответ недоброжелателям подруги записали видеоролик, - информирует Экспресс Газета.

Лариса Удовиченко показала себя «при параде»: в красивом платье, макияже и на каблуках. Актриса саркастически заявила, что именно в таком виде она ходит дома, стирает белье и купается в море. Раз уж она -актриса, значит, ей нельзя ни стареть, ни полнеть, ни расслабляться.

Гузеева поддержала подругу:

«Иначе заклюют, потому что всем можно стареть, набирать вес, курить, выпить. Можно всем, кроме нас!»