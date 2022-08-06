«Можно всем, кроме нас!» Удовиченко с Гузеевой высмеяли хейтеров

Лариса Удовиченко совместно с Ларисой Гузеевой уехали отдыхать в Болгарию. Они планируют побыть на море до начала нового сезона и вернуться домой, а пока выкладывают фотографии в микроблогах.
Хейтеры решили, что 67-летняя Удовиченко недостаточно хорошо выглядит, да еще и поправилась. В ответ недоброжелателям подруги записали видеоролик, - информирует Экспресс Газета.
Лариса Удовиченко показала себя «при параде»: в красивом платье, макияже и на каблуках. Актриса саркастически заявила, что именно в таком виде она ходит дома, стирает белье и купается в море. Раз уж она -актриса, значит, ей нельзя ни стареть, ни полнеть, ни расслабляться.
Гузеева поддержала подругу:
«Иначе заклюют, потому что всем можно стареть, набирать вес, курить, выпить. Можно всем, кроме нас!»
У Ларисы Удовиченко, Ларисы Гузеевой, Надежды Бабкиной, Леры Кудрявцевой квартиры в курортном поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА»в Болгарии. Также в этой стране приобрели себе квадратные метры Лолита Милявская, Евгений Миронов, Сергей Селин.