Дрожжина не пришла на суд из-за онкологической операции

Судебные тяжбы семьи умершего актера Алексея Баталова с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным продолжаются. Последним инкриминируется мошенничество с имуществом покойного Баталова. Об этом рассказывает popcake.tv.
На очередном слушании, состоявшемся на днях, Дрожжина не появилась. Цивин объяснил, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла тяжелую операцию. Он осудил требование суда к Наталье обязательно присутствовать в следующий раз.
«Вы не доверяете официальным документам, которые подтверждают, что она больна. Я вам официально заявляю: она больна. Мы даже энцефалограмму и МРТ не можем сделать, потому что ей очень плохо», – сказал Михаил.
Он рассказал, что у его супруги рак, сообщив, что она лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы.
Согласно решению Дорогомиловского суда Москвы, супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обязуются вернуть вдове и дочери народного артиста Алексея Баталова внушительную сумму в качестве компенсации за неосновательное обогащение.
По итогам состоявшегося на текущей неделе судебного заседания, было вынесено постановление, согласно которому юрист Цивин и его супруга должны выплатить семье актера 200 тысяч долларов (более 12 млн рублей), 100 тысяч евро (более 6 млн рублей) и 2 миллиона рублей. И это далеко не конец нашумевшей истории.