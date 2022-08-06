Дрожжина не пришла на суд из-за онкологической операции

Судебные тяжбы семьи умершего актера Алексея Баталова с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным продолжаются. Последним инкриминируется мошенничество с имуществом покойного Баталова. Об этом рассказывает popcake.tv.

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На очередном слушании, состоявшемся на днях, Дрожжина не появилась. Цивин объяснил, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла тяжелую операцию. Он осудил требование суда к Наталье обязательно присутствовать в следующий раз.

«Вы не доверяете официальным документам, которые подтверждают, что она больна. Я вам официально заявляю: она больна. Мы даже энцефалограмму и МРТ не можем сделать, потому что ей очень плохо», – сказал Михаил.

Он рассказал, что у его супруги рак, сообщив, что она лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы.

Согласно решению Дорогомиловского суда Москвы, супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обязуются вернуть вдове и дочери народного артиста Алексея Баталова внушительную сумму в качестве компенсации за неосновательное обогащение.