Лобода нашла страну, где хотела бы встретить старость

Светлана Лобода с большим энтузиазмом рассказывает о своей жизни в Латвии. Певица сообщила, что теперь понимает, почему многие известные люди покупают там недвижимость. Об этом пишет портал prozvezd.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Лободе очень импонирует неспешный ритм жизни в стране в целом. По ее словам, жители там очень спокойные, а на пожилых людей, которые гуляют по улицам, держась за руки, невозможно наглядеться. Светлана даже решила, что в старости будет жить именно в Латвии.

«Это так трогательно, что хочется старость встретить здесь», — сообщила Лобода.

Напомним, что Лобода покинула Россию практически сразу после начала РФ военной спецоперации на Украине. Певица осудила действия Москвы и уехала в Латвию. В апреле власти РФ запретили Лободе въезд в страну в ближайшие 50 лет.