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1 час назад

Стало известно, почему Хазанов уезжал из России

Ирина Лебедева

Геннадий Хазанов весной этого года неожиданно отменил все выступления и уехал в Юрмалу. При этом он никак не комментировал свой отъезд.

Стало известно, почему Хазанов уезжал из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поклонники юмориста переживали, что артист может остаться жить в Латвии, нор, в итоге стало известно, что Геннадий Викторович серьезно болен и направился за рубеж решать проблемы со здоровьем. Об этом не так давно рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По его словам, Хазанов тяжело болеет, однако лечение подействовало, пожилому юмористу стало гораздо лучше, и он возвращается в Россию, - пишет Экспресс Газета.

«У него уже намечены у нас спектакли, все замечательно. Слава богу, что он здоровый приезжает, это самая положительная новость», - объяснил директор «Ленкома».

Сейчас Хазанов уже вернулся на родину. Он стал одним из членов жюри в финальном выпуске шоу «Две звезды. Отцы и дети». Публика отметила, что артист сильно постарел и осунулся.

Как пишут СМИ, Геннадий Хазанов еще много лет назад приобрел жилье в Тель-Авиве.

Шоу-бизнес,Геннадий Хазанов,
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