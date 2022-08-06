«Пошла в разнос!» Борисова обрушилась на Бузову

Дана Борисова возмущена непристойным, по ее мнению, поведением Ольги Бузовой на публике. В частности, как доказательство своей правоты, она опубликовала в своем Телеграм-канале соответствующее видео. По мнению Борисовой, поющая телеведущая «пошла в разнос».

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«Бузова пошла в разнос, теперь она не только со сцены провозглашает, как она любит, прости господи, большие пенисы, но и не стесняясь ,чешет в общественных местах промежность. Прилагаю видео», - написала Дана.

При этом ранее сама Дана публично сообщала, что выкладывала для поклонников эротические съемки из собственной спальни, а также признавалась, что после приема запрещенных веществ позировала без одежды.

Поклонники творчества артистки заметили, что в последнее время Бузова стала часто выкладывать откровенные снимки и видео в социальных сетях. По мнению наблюдательных фанатов, подобный контент «кричит» о ее одиночестве.