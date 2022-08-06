Голливудская актриса устроила ДТП и попала в больницу с сильными ожогами

Голливудская актриса Энн Хеч (Anne Heche) устроила аварию с пожаром в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США) и попала в больницу с сильными ожогами. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

По данным издания, 53-летняя актриса на своем MINI Cooper врезалась в гараж многоквартирного дома на Уолгроув-авеню, где ее успели сфотографировать местные жители. В ее машине, предположительно находилась бутылка водки. После этого Хеч уехала с места ДТП и через несколько километров врезалась в жилой дом в районе Мар-Виста. Автомобиль и здание загорелись.

Прибывшие на место аварии пожарные вытащили актрису из машины, при этом она пыталась вырваться и слезть с носилок. Сейчас Хеч госпитализирована с сильными ожогами в критическом состоянии на интубации. Предположительно, она была пьяна.

Энн Хеч известна своими работами в фильмах «Донни Браско» , «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Шесть дней, семь ночей» , «Психо», «Шальная карта», «Час истины» и в сериалах «Раскопки», «Последствия», «Отважные», «База Куантико», «Полиция Чикаго».