«Тут без вариантов»: Юлия Высоцкая рассказала о болезни

О течении COVID-19 отчиталась в своем Telegram-канале заразившаяся вирусом актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая. По словам известной москвички, во время болезни питаться ей приходится через силу.

«Есть не хочется, но понемногу надо, чтобы обменные процессы помогали выводить токсины от заболевания. Часть лекарств нельзя принимать на голодный желудок, поэтому ем через не хочу», — объяснила Высоцкая.

Телеведущая описала свой нынешний рацион, в него входят: овощные протертые супы, гречневые сухарики, овсянка без сахара, отварной или запеченный картофель без масла, гречка, яйца и козий йогурт. Кулинар посоветовала во время коронавируса не налегать на сахар, не употреблять сырые овощи, ягоды, фрукты и салаты, чтобы поберечь ЖКТ.

В другом посте Высоцкая призналась, что ей тяжело читать, так как сильно болят глаза.

«Смотреть проще. Поэтому начала искать что-то среди сериалов, но приличного мало. Пыталась смотреть какие-то новые детективы, но ничего не зацепило. Решила пересмотреть классику. Начала с "Крестного отца"», — рассказала она.

О том, что она заразилась коронавирусом, Высоцкая сообщила в четверг, 4 августа.