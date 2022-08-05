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9 минут назад

Заразившаяся COVID-19 Высоцкая отчиталась о течении болезни

Мослента

О течении COVID-19 отчиталась в своем Telegram-канале заразившаяся вирусом актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая. По словам известной москвички, во время болезни питаться ей приходится через силу.

«Тут без вариантов»: Юлия Высоцкая рассказала о болезни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Есть не хочется, но понемногу надо, чтобы обменные процессы помогали выводить токсины от заболевания. Часть лекарств нельзя принимать на голодный желудок, поэтому ем через не хочу», — объяснила Высоцкая.

Телеведущая описала свой нынешний рацион, в него входят: овощные протертые супы, гречневые сухарики, овсянка без сахара, отварной или запеченный картофель без масла, гречка, яйца и козий йогурт. Кулинар посоветовала во время коронавируса не налегать на сахар, не употреблять сырые овощи, ягоды, фрукты и салаты, чтобы поберечь ЖКТ.

В другом посте Высоцкая призналась, что ей тяжело читать, так как сильно болят глаза.

«Смотреть проще. Поэтому начала искать что-то среди сериалов, но приличного мало. Пыталась смотреть какие-то новые детективы, но ничего не зацепило. Решила пересмотреть классику. Начала с "Крестного отца"», — рассказала она.

О том, что она заразилась коронавирусом, Высоцкая сообщила в четверг, 4 августа.

«Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась», — написала она в соцсетях.

Шоу-бизнес,Юлия Высоцкая,
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