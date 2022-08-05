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40 минут назад

Восьмой сезон «Сватов» официально отменен

Газета.Ru

Новости о съемках восьмого сезона сериала «Сваты» оказались фейком. Об этом сообщает kp.ru.

Новости о восьмом сезоне «Сватов» оказались фейком
Фото: кадр из сериала Сваты-7кадр из сериала Сваты-7

Сообщалось, что проект якобы покинули актеры, исполнившие главные роли, в том числе Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. В СМИ начали распространяться сведения, что Добронравова заменит дублер Сергей Сманцер. Однако слова Сманцера, в которых он обещает появиться в роли Ивана Будько, были взяты из старого интервью с КП.

Летом прошлого года режиссер проекта Андрей Яковлев заявил, что седьмой сезон станет последним для «Сватов».

Ранее актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву, выступила против идеи снимать продолжение «Сватов» в России. Также она рассказала, что создатели сериала не планируют снимать новый сезон.

Шоу-бизнес,Анна Кошмал,Татьяна Кравченко,Андрей Яковлев,Федор Добронравов,
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