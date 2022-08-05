Новости о восьмом сезоне «Сватов» оказались фейком

Сообщалось, что проект якобы покинули актеры, исполнившие главные роли, в том числе Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. В СМИ начали распространяться сведения, что Добронравова заменит дублер Сергей Сманцер. Однако слова Сманцера, в которых он обещает появиться в роли Ивана Будько, были взяты из старого интервью с КП.