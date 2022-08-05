Новости о восьмом сезоне «Сватов» оказались фейком

Новости о съемках восьмого сезона сериала «Сваты» оказались фейком. Об этом сообщает kp.ru.
Сообщалось, что проект якобы покинули актеры, исполнившие главные роли, в том числе Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. В СМИ начали распространяться сведения, что Добронравова заменит дублер Сергей Сманцер. Однако слова Сманцера, в которых он обещает появиться в роли Ивана Будько, были взяты из старого интервью с КП.
Летом прошлого года режиссер проекта Андрей Яковлев заявил, что седьмой сезон станет последним для «Сватов».
Ранее актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву, выступила против идеи снимать продолжение «Сватов» в России. Также она рассказала, что создатели сериала не планируют снимать новый сезон.