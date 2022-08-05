Пугачева заказала барокамеру за 3 млн рублей с доставкой в Израиль

Певица Алла Пугачева заказала барокамеру за 3 млн рублей. Дорогостоящий медицинский аппарат звезда оформила с адресом доставки в Израиле. Об этом пишет «СтарХит».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В специализированном магазине медицинской техники артистка приобрела гипербарическую барокамеру. Стоимость покупки составила 3 млн рублей. Также Пугачева оплатила ее доставку в Кесарию, где тогда находилась.

«Это такая огромная капсула весом 200 килограммов, в которой под воздействием особого давления клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, чем обычно», – рассказали в компании-производителе.

Капсулы очень простые в настройке и использовании — человек просто ложиться внутрь и дышит. Сеансы в таком аппарате снижают риски возникновения и развития многих болезней, способствуют укреплению иммунитета, снимают стресс и усталость, улучшают психоэмоциональное состоянии, работу органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Они также используются для лечения после коронавируса.