В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
25 минут назад

Пугачева заказала барокамеру за 3 млн рублей с доставкой в Израиль

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева заказала барокамеру за 3 млн рублей. Дорогостоящий медицинский аппарат звезда оформила с адресом доставки в Израиле. Об этом пишет «СтарХит».

Пугачева заказала барокамеру за 3 млн рублей с доставкой в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В специализированном магазине медицинской техники артистка приобрела гипербарическую барокамеру. Стоимость покупки составила 3 млн рублей. Также Пугачева оплатила ее доставку в Кесарию, где тогда находилась.

«Это такая огромная капсула весом 200 килограммов, в которой под воздействием особого давления клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, чем обычно», – рассказали в компании-производителе.

Капсулы очень простые в настройке и использовании — человек просто ложиться внутрь и дышит. Сеансы в таком аппарате снижают риски возникновения и развития многих болезней, способствуют укреплению иммунитета, снимают стресс и усталость, улучшают психоэмоциональное состоянии, работу органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Они также используются для лечения после коронавируса.

Однако дорогостоящую покупку певица не получила. Никто не мог встретить ценный груз в аэропорту так как потребовалось дополнительное соглашение между сторонами. А позднее Пугачева с семьей уехала в Латвию. Сейчас капсула ждет хозяйку на складе.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители