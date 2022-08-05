Одна из самых известных моделей в мире Хайди Клум продемонстрировала свою фигуру в мини-платье с декольте. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте 49-летней знаменитости (запрещенная на территории России социальная сеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории страны).
Звезда мировых подуимов проводит время на отдыхе вместе со своим супругом Томом Каулитцем. Она сняла короткий ролик на балконе на фоне океана. Популярная супермодель из Германии попозировала перед камерой в откровенном наряде – розовом коротком платье с глубоким декольте.