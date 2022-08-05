Одна из самых известных моделей в мире Хайди Клум продемонстрировала свою фигуру в мини-платье с декольте. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте 49-летней знаменитости (запрещенная на территории России социальная сеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории страны).