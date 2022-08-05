Пугачева потратила 3 млн рублей на гипербарическую барокамеру

Уже почти полгода Примадонна с семьей находится за границей. И, как удалось выяснить, времени зря певица не теряет.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Алла Пугачева, как и полагается верной жене, после начала СВО отправилась за мужем Максимом Галкиным за границу, прихватив с собой детей. Скоро будет шесть месяцев, как исполнительница ведет кочевую жизнь за рубежом. Сначала Примадонна обреталась в Израиле, теперь в Латвии.

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При этом Алла Борисовна утверждала, что решение покинуть страну было вызвано личными причинами: «каникулы, отпуск и лечение». К тому же певица обещала, что осенью точно вернется в Россию, ведь у Лизы и Гарри Галкиных начинается новый учебный год. Однако, по последней информации, Пугачева при помощи Лаймы Вайкуле пытается пристроить сына и дочь в одну из латвийских школ.

О чем Алла Борисовна точно говорила, так это об одной из причин своей поездки в Израиль. По новой информации, несколько месяцев назад артистка сделала заказ в специализированном магазине медицинской техники. Речь идет об аппарате, который позволяет улучшить работу организма. А, как известно, вечно гоняющаяся за молодостью Примадонна готова на все, чтобы чувствовать себя прекрасно рядом с 46-летним мужем и маленькими детьми.

«Алла Борисовна приобрела гипербарическую барокамеру, стоимостью три миллиона рублей, а также оплатила ее доставку в Израиль, в тот момент Пугачева уже находилась в Кесарии. Это такая огромная капсула весом 200 килограммов, в которой под воздействием особого давления клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, чем обычно.

Они очень простые в настройке и использовании — человек просто ложиться внутрь и дышит. Сеансы в этом аппарате снижают риски возникновения и развития многих болезней, способствуют укреплению иммунитета, снимают стресс и усталость, улучшают психоэмоциональное состояние, работу органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы», — рассказали в компании-производителе.