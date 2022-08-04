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34 минуты назад

"Тебе и здесь не рады": Приходько раскритиковала Лободу

Илья Родин

Украинская артистка, общественный деятель Анастасия Приходько резко высказалась в адрес певицы Светланы Лободы. Она пояснила, что ей не будут рады на Украине. Об этом пишет StarHit.

"Тебе и здесь не рады": Приходько раскритиковала Лободу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Анастасия Приходько заняла первое место в популярном российском шоу «Фабрика звёзд 7». Кроме того, она выступала за Россию на «Евровидении-2009». В ноябре 2018 года заявила о завершении карьеры в шоу-бизнесе и намерении активно заниматься политикой на Украине.

Политическая активистка подчеркнула, что певице следовало сделать правильный выбор в 2014 году, а не в марте 2022. Она пояснила, что Лобода, несмотря на международную ситуацию и предупреждения друзей, продолжала выступать в России.

Лобода ответила на вопрос о возвращении в Россию

После начала спецоперации певица уехала из России и позволила себе ряд резких высказываний. Но, по мнению Приходько, ее нынешнее поведение не искупает предшествующих поступков. На Украине ее якобы никто не ждет.

«Тебе и здесь не рады. Прости», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Лобода не планирует возвращаться в Россию. Для нее это категорически неприемлемо.

Шоу-бизнес,Анастасия Приходько,Светлана Лобода,
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