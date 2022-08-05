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39 минут назад

Певица Манижа рассказала о давлении Запада и требованиях покинуть Россию

Слово и Делоиещё 2

Певица Манижа заявила, что западные партнеры давят на нее,требуя покинуть Россию. В противном случае музыку звезды могут перестать дистрибутировать.

Манижа рассказала о давлении Запада и требованиях покинуть Россию
Фото: globallookpress/Komsomolskaya Pravdagloballookpress/Komsomolskaya Pravda

Манижа рассказала, что оказалась под сильнейшим давлением после начала российской спецоперации на Украине. Ухудшило ситуацию «молчание» исполнительницы по поводу СВО. Западные партнеры угрожают артистке прекращением сотрудничества, если она останется в России.

Однако покидать страну звезда не собирается. Манижаподчеркнула, что ее дом находится в России, и именно здесь она хочет продолжать «деятельность на международном уровне».

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