Манижа рассказала о давлении Запада и требованиях покинуть Россию

Певица Манижа заявила, что западные партнеры давят на нее,требуя покинуть Россию. В противном случае музыку звезды могут перестать дистрибутировать.
Манижа рассказала, что оказалась под сильнейшим давлением после начала российской спецоперации на Украине. Ухудшило ситуацию «молчание» исполнительницы по поводу СВО. Западные партнеры угрожают артистке прекращением сотрудничества, если она останется в России.
Однако покидать страну звезда не собирается. Манижаподчеркнула, что ее дом находится в России, и именно здесь она хочет продолжать «деятельность на международном уровне».