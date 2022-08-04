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51 минуту назад

Композитор Кузнецов рассказал, как родилось название группы «Ласковый май»

Слово и Дело

Композитор Сергей Кузнецов поделился воспоминаниями о группе «Ласковый май». Он рассказал, как коллектив получил свое название.

Композитор рассказал, как родилось название группы «Ласковый май»
Фото: тасстасс

Кузнецов дал интервью для YouTube-канала Андрея Кудрявцева. Композитор вспомнил, что перед первым выступлением коллектива у них было готово все, кроме названия. Тогда кто-то изорганизаторов предложил «Ласковый май».

«Ни одно название нам не подходило. Пришло 30 декабря. Программа концертная была готова, репертуар готов. Я говорю: "Ну, что, пацаны, выходим?" А название как. Ну и предложили нам прямо перед концертом кто-то из группы "Ласковый май". Другого варианта не было. Ну так и назвались — "Ласковый май"»,
— вспомнил Кузнецов.

Первый концерт группы продлился полтора часа. По словам Кузнецова, все зрители были довольны.

Шоу-бизнес,Андрей Кудрявцев,Сергей Кузнецов,
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