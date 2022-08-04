Композитор рассказал, как родилось название группы «Ласковый май»

«Ни одно название нам не подходило. Пришло 30 декабря. Программа концертная была готова, репертуар готов. Я говорю: "Ну, что, пацаны, выходим?" А название как. Ну и предложили нам прямо перед концертом кто-то из группы "Ласковый май". Другого варианта не было. Ну так и назвались — "Ласковый май"»,

— вспомнил Кузнецов.