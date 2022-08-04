Одна из подписчиц певицы Ольги Бузовой рассказала, что та проводит время в компании женатого мужчины в Сочи. Как сообщает «Пятый канал», звезда может отдыхать на Красной Поляне с неким Павлом Буниным.

Накануне звезда опубликовала в своих соцсетях видео с салютом. Это вызвало сомнения у подписчиков — они задались вопросом, сама ли его оплатила Бузова. В комментариях одна из подписчиц заявила, что это подарок от некоего «Паши».

По информации журналистов, им оказался Павел Бунин. На его страницах в соцсетях они обнаружили фотографии с женой и ребенком, из-за чего сочли Бузову разлучницей.

Напомним, что недавно блогер Tatarka FM заявила, что певица встречается с неким влиятельным политиком и сейчас якобы готовится к свадьбе. Пиар-менеджер Бузовой поддержал слух, не став раскрывать подробности.