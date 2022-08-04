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19 минут назад

Израильский иллюзионист пригрозил «сломать» ракеты РФ силой мысли

Никита Бородкин

Израильский фокусник Ури Геллер пригрозил «сломать» российские ракеты силой мысли. Как сообщает «КП», в своих соцсетях он опубликовал копию письма, которую отправил в Кремль — в нем он «предупредил» Москву о том, что управляющие вооружением компьютеры откажут, а навигационные системы — «упадут».

Израильский иллюзионист пригрозил «сломать» ракеты РФ силой мысли
Фото: ReutersReuters

Кроме того, Геллер обратился ко всем жителям Земли и попросил у них помощи в отражении «гипотетического удара». Для этого людям достаточно ежедневно представлять в небе сияющее силовое поле, которое, по его уверениям, поможет защитить территорию.

Напомним, что 75-летний Геллер прославился как иллюзионист благодаря фокусу, в котором он якобы сгибает металлические ложки силой взгляда. На пике своей карьеры в 70-х годах прошлого года он выступал в телевизионных шоу по всему миру.

Отметим, что менеджер Геллера Яша Кац заявлял, что все его «способности» — не более чем фокусы, которые может исполнить любой человек. Как отмечал его российский коллега Роман Лутошкин, главное умение израильтянина — бессовестно врать на большую аудиторию.

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