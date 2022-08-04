Израильский иллюзионист пригрозил «сломать» ракеты РФ силой мысли

Израильский фокусник Ури Геллер пригрозил «сломать» российские ракеты силой мысли. Как сообщает «КП», в своих соцсетях он опубликовал копию письма, которую отправил в Кремль — в нем он «предупредил» Москву о том, что управляющие вооружением компьютеры откажут, а навигационные системы — «упадут».

Фото: Reuters Reuters

Кроме того, Геллер обратился ко всем жителям Земли и попросил у них помощи в отражении «гипотетического удара». Для этого людям достаточно ежедневно представлять в небе сияющее силовое поле, которое, по его уверениям, поможет защитить территорию.

Напомним, что 75-летний Геллер прославился как иллюзионист благодаря фокусу, в котором он якобы сгибает металлические ложки силой взгляда. На пике своей карьеры в 70-х годах прошлого года он выступал в телевизионных шоу по всему миру.