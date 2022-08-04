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38 минут назад

Муж Вайкуле объяснил причину ее выступления с флагом Украины

Газета.Ru

Супруг Лаймы Вайкуле Андрей Латковский в беседе с Telegram-каналом «Абзац» прокомментировал недавнее выступление певицы в литовском городе Паланга.

Муж Вайкуле объяснил причину ее выступления с флагом Украины
Фото: ТАССТАСС

Как объяснил Латковский, в этом жесте нет ничего удивительного.

«У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, помимо того, что выступаем с ними, ещё и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем», — рассказал он.

Россияне отреагировали на выходку Вайкуле с украинским флагом

Видеоролик, на котором Вайкуле подняла во время выступления флаг Украины, начал распространяться по сети несколько дней назад. После начала спецоперации на Украине Лайма Вайкуле не стала обозначать свою политическую позицию, и после появления видеоролика некоторые поклонники восприняли его неоднозначно.

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