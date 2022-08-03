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1 час назад

Марат Башаров рассказал о случае, после которого он поверил в сверхъестественное

Илья Родин

Актер и шоумен Марат Башаров рассказал в интервью изданию «Starhit», что много лет работает с провидцами и магами. Он пояснил, что далеко не всем из них можно верить, но есть и настоящие специалисты.

Башаров рассказал о случае, после которого он поверил в сверхъестественное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Башаров 13 лет ведет на телеканале ТНТ шоу «Битва экстрасенсов». За 15 сезонов он встречался со специалистами в различных областях магической «науки».

Шоумен подчеркнул, что среди экстрасенсов ему встречались люди, предсказания которых сбывались со 100%-ой точностью. Он рассказал журналистам, что совсем недавно произошел случай, который в очередной раз показал, что провидцам можно доверять.

В 2021 году Башаров спросил у участников шоу, когда курьерская служба привезет ему заказанный за рубежом лодочный мотор «Ямаха». Экстрасенсы «предсказали, что техника дойдет только весной». И действительно, посылка прибыла только в мае этого года, при том, что производители обещали своевременную доставку.

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