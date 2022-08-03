Башаров рассказал о случае, после которого он поверил в сверхъестественное

Актер и шоумен Марат Башаров рассказал в интервью изданию «Starhit», что много лет работает с провидцами и магами. Он пояснил, что далеко не всем из них можно верить, но есть и настоящие специалисты.

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Отмечается, что Башаров 13 лет ведет на телеканале ТНТ шоу «Битва экстрасенсов». За 15 сезонов он встречался со специалистами в различных областях магической «науки».

Шоумен подчеркнул, что среди экстрасенсов ему встречались люди, предсказания которых сбывались со 100%-ой точностью. Он рассказал журналистам, что совсем недавно произошел случай, который в очередной раз показал, что провидцам можно доверять.