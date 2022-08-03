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29 минут назад

Двойняшки Марины Орловой попали в отделение интенсивной терапии

WomanHit.ru

Актриса Марина Орлова пару дней назад родила двойняшек. Она подарила своему супругу Георгию Кильянову сына и дочь. Знаменитости назвали девочку Оливией, а мальчика — Леонардо.

Двойняшки Марины Орловой попали в отделение интенсивной терапии
Фото: соцсетисоцсети

Дети звезд появились на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Однако, как только двойняшки появились на свет, их сразу забрали в отделение интенсивной терапии новорожденных.

«Проверка дыхания, сосания, сердцебиение, температура, кровь, тесты на слух и так далее. Недоношенные детки по правилам находятся под контролем от двух недель до срока полного вынашивания. Как бы вместо животика растут в теплом инкубаторе. Слава Богу, нашим малюткам не понадобился кислород, они прекрасно дышат сами. Сами кушают и держат тепло» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась Орлова.

Напомним, Марина и Георгий поженились в июле 2021 года. Недавно пара отметила свою первую годовщину свадьбы в Сан-Франциско.

Шоу-бизнес,Марина Орлова,
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