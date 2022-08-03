Двойняшки Марины Орловой попали в отделение интенсивной терапии

«Проверка дыхания, сосания, сердцебиение, температура, кровь, тесты на слух и так далее. Недоношенные детки по правилам находятся под контролем от двух недель до срока полного вынашивания. Как бы вместо животика растут в теплом инкубаторе. Слава Богу, нашим малюткам не понадобился кислород, они прекрасно дышат сами. Сами кушают и держат тепло» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась Орлова.