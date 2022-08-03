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1 час назад

В Германии простились с Русланой Писанкой

WomanHit.ru

Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка умерла 19 июля. Знаменитость боролась с онкологией, о которой знали только ее родные. Сегодня с артисткой простились в Германии, где она проходила лечение.

В Германии простились с Русланой Писанкой
Фото: соцсетисоцсети

Писанку проводили в путь в Кайзерслаутерне, возле церкви городского кладбища. Проститься с актрисой пришли лишь самые близкие. Напомним, Руслану кремировали еще 21 июля.

Супруг телеведущей напомнил, что хоронить ее будут не в Германии.

«Руслану на Крещение зовут Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечку. Всем спасибо… Друзья, просто напоминаю. Это не похороны в Германии, это прощание здесь, в месте, где она вынуждена была дожить последние дни. Похороны пройдут в Киеве, когда я смогу вернуть ее домой… Точная дата станет известна на более позднем этапе», — писал в своем блоге мужчина.

Ранее актриса Ольга Сумская рассказывала, что вдовец Писанки находится в тяжелом состоянии из-за смерти жены.

«Он прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. В ближайшее время он увезет прах Русланочки в Киев», — отмечала артистка.

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