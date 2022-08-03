В Германии простились с Русланой Писанкой

«Руслану на Крещение зовут Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечку. Всем спасибо… Друзья, просто напоминаю. Это не похороны в Германии, это прощание здесь, в месте, где она вынуждена была дожить последние дни. Похороны пройдут в Киеве, когда я смогу вернуть ее домой… Точная дата станет известна на более позднем этапе», — писал в своем блоге мужчина.