Раскрыты потери Little Big из-за отмены концертов в России

Концертная деятельность группы Little Big Ильи Прусикина была отменена не без причин. Об этом заявил актер Леонид Дзюник изданию BLITZ+.
Ранее уже был пример группы «БИ-2», которая предприняла попытку выступить на футбольном матче Зенит - Спартак, кончившуюся провалом. Публика освистала коллектив в связи с их позицией на счет спецоперации.
Little Big пошли по их стопам. Сбежали в США и рассчитывали на теплый прием, но столкнулись с отменами и в России, и за границей. Финансовые потери группы составили порядка 70 миллионов рублей, заявил Дзюник.