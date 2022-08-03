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16 минут назад

Little Big потеряли 70 млн рублей из-за отмены концертов в России

Слово и Дело

Концертная деятельность группы Little Big Ильи Прусикина была отменена не без причин. Об этом заявил актер Леонид Дзюник изданию BLITZ+.

Раскрыты потери Little Big из-за отмены концертов в России
Фото: globallookpress/Komsomolskaya Pravdagloballookpress/Komsomolskaya Pravda

Ранее уже был пример группы «БИ-2», которая предприняла попытку выступить на футбольном матче Зенит - Спартак, кончившуюся провалом. Публика освистала коллектив в связи с их позицией на счет спецоперации.

Little Big пошли по их стопам. Сбежали в США и рассчитывали на теплый прием, но столкнулись с отменами и в России, и за границей. Финансовые потери группы составили порядка 70 миллионов рублей, заявил Дзюник.

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