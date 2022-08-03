Раскрыты потери Little Big из-за отмены концертов в России

Концертная деятельность группы Little Big Ильи Прусикина была отменена не без причин. Об этом заявил актер Леонид Дзюник изданию BLITZ+.

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Ранее уже был пример группы «БИ-2», которая предприняла попытку выступить на футбольном матче Зенит - Спартак, кончившуюся провалом. Публика освистала коллектив в связи с их позицией на счет спецоперации.