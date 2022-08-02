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44 минуты назад

Бывший муж Полины Гагариной начал раздавать листовки

Илья Родин

Фотограф Дмитрий Исхаков, экс-супруг певицы и телеведущей Полины Гагариной решился лично рекламировать свою фотостудию. Он раздал листовки у центрального входа ВДНХ. Об этом пишет портал «Вокруг ТВ».

Бывший муж Полины Гагариной начал раздавать листовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Исхаков выложил ролик о своем поступке в социальных сетях. Текст в коротком видео оправдывает его действия тем, что людям, если они желают жить хорошо, приходится трудиться.

«А что делать?! Фотоуслуги тебе и твоей подруге. Хочешь жить – умей вертеться», - говорится в подписи.

В следующем посте он опубликовал еще один забавный ролик. В нем фотохудожника везут на багажной тележке, якобы «на важные переговоры».

По данным издания, среди звезд ходят устойчивые слухи о том, что бывший супруг Гагариной в последнее время испытывает финансовые трудности.

Исхаков опровергает эти сведения, в том числе, и с помощью таких юмористических проектов, но ему не очень это удается, отмечает автор статьи. В частности, в интернете появились сообщения, что фотограф продает свой автомобиль Maserati.

Шоу-бизнес,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,ВДНХ,
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