Бывший муж Полины Гагариной начал раздавать листовки

Фотограф Дмитрий Исхаков, экс-супруг певицы и телеведущей Полины Гагариной решился лично рекламировать свою фотостудию. Он раздал листовки у центрального входа ВДНХ. Об этом пишет портал «Вокруг ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Исхаков выложил ролик о своем поступке в социальных сетях. Текст в коротком видео оправдывает его действия тем, что людям, если они желают жить хорошо, приходится трудиться.

«А что делать?! Фотоуслуги тебе и твоей подруге. Хочешь жить – умей вертеться», - говорится в подписи.

В следующем посте он опубликовал еще один забавный ролик. В нем фотохудожника везут на багажной тележке, якобы «на важные переговоры».

По данным издания, среди звезд ходят устойчивые слухи о том, что бывший супруг Гагариной в последнее время испытывает финансовые трудности.