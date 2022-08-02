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33 минуты назад

Российский хирург объяснил изменения во внешности Аллы Пугачевой

Lenta.ru

Российский пластический хирург и оториноларинголог Андрей Макаров объяснил изменения во внешности эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Своими размышлениями на данную тему специалист поделился с изданием «Доктор Питер».

Хирург объяснил изменения во внешности Аллы Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению врача, 73-летняя знаменитость выглядит моложе своих лет. В то же время эксперт отметил, что на лице певицы можно заметить неровный рельеф кожи в области ушей, щек и скул. Подобный дефект наблюдается на данных зонах при подтяжке лица.

«В зоне, где проходит операция, и даже косметологические процедуры, например, RF-лифтинг, всегда происходит образование рубцовой ткани — фиброз», — рассказал Макаров.

При этом врач пояснил, что если упомянутые операции и процедуры делаются несколько раз, то происходит нарушение кровообращения в подкожной клетчатке и мимических мышцах.

«Рубцовый процесс в таком случае может быть непредсказуемым», — предупредил медик.

Макаров также уточнил, что на внешний вид сильно влияет курение, особенно во время восстановительного периода после хирургических манипуляций.

«Никотин негативно влияет на кровообращение, вызывает нарушение микроциркуляции в ранее оперированных зонах лица», — объяснил он и подчеркнул, что ткани кожного покрова повреждаются, вследствие чего появляются рубцы.

В мае Алла Пугачева показала лицо без косметики и вызвала споры в сети. Знаменитость опубликовала в своих соцсетях видео, на котором запечатлена в белых укороченных брюках, топе и рубашке. Некоторые фанаты раскритиковали внешность артистки, отметив, что она стала плохо выглядеть.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Андрей Макаров,
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