В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
8 минут назад

Волочкова ответила на слухи о полумиллионных долгах

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о полумиллионных долгах перед коммунальными службами и налоговой. Об этом пишет портал PopCornNews.

Волочкова ответила на слухи о полумиллионных долгах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее появилась информация о долгах Волочковой. Якобы судебные приставы разыскивают балерину, а члены ТСЖ и подали на нее в суд. Речь идет о долгах в размере 30 тыс. рублей за коммунальные услуги.

Как уточнялось, Красногорский городской суд намерен потребовать с примы 654 тыс. рублей. Исполнительный лист уже находится у приставов.

«Очередные слухи, я не хочу бред какой-то комментировать. Поймите, пожалуйста», — прокомментировала Волочкова.

Между тем, адвокат артистки Олег Павлецов уже заявил, что слухи о долгах — это техническая ошибка, которая возникла в результате постоянной смены исполнителей в налоговой. По его словам, как только стало известно об этой ошибке, он отправился в судебный участок.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители