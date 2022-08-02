Волочкова ответила на слухи о полумиллионных долгах

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о полумиллионных долгах перед коммунальными службами и налоговой. Об этом пишет портал PopCornNews.

Ранее появилась информация о долгах Волочковой. Якобы судебные приставы разыскивают балерину, а члены ТСЖ и подали на нее в суд. Речь идет о долгах в размере 30 тыс. рублей за коммунальные услуги.

Как уточнялось, Красногорский городской суд намерен потребовать с примы 654 тыс. рублей. Исполнительный лист уже находится у приставов.

«Очередные слухи, я не хочу бред какой-то комментировать. Поймите, пожалуйста», — прокомментировала Волочкова.