Волочкова ответила на слухи о полумиллионных долгах

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о полумиллионных долгах перед коммунальными службами и налоговой. Об этом пишет портал PopCornNews.
Ранее появилась информация о долгах Волочковой. Якобы судебные приставы разыскивают балерину, а члены ТСЖ и подали на нее в суд. Речь идет о долгах в размере 30 тыс. рублей за коммунальные услуги.
Как уточнялось, Красногорский городской суд намерен потребовать с примы 654 тыс. рублей. Исполнительный лист уже находится у приставов.
«Очередные слухи, я не хочу бред какой-то комментировать. Поймите, пожалуйста», — прокомментировала Волочкова.
Между тем, адвокат артистки Олег Павлецов уже заявил, что слухи о долгах — это техническая ошибка, которая возникла в результате постоянной смены исполнителей в налоговой. По его словам, как только стало известно об этой ошибке, он отправился в судебный участок.