Брэд Питт отказался завершать актерскую карьеру

Актер Брэд Питт заявил, что неправильно выразился в недавнем интервью GQ, в котором рассказал о завершении актерской карьеры. Его слова цитирует Deadline.

Фото: Lewis Joly/AP Lewis Joly/AP

«Нет, я не то имел в виду. Мне действительно нужно поработать над формулировкой своих мыслей», — уточнил артист.

Он объяснил, что не намерен отказываться от кинокарьеры, однако более тщательно думает над тем, стоит ли принять роль в очередном проекте.

Интервью Питта для GQ вышло в конце июня. В нем актер сообщил, что «находится на последнем издыхании» и намекнул на завершение актерской карьеры.