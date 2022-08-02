В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Брэд Питт опроверг свои слова о завершении актерской карьеры

Газета.Ruиещё 1

Актер Брэд Питт заявил, что неправильно выразился в недавнем интервью GQ, в котором рассказал о завершении актерской карьеры. Его слова цитирует Deadline.

Брэд Питт отказался завершать актерскую карьеру
Фото: Lewis Joly/APLewis Joly/AP

«Нет, я не то имел в виду. Мне действительно нужно поработать над формулировкой своих мыслей», — уточнил артист.

Он объяснил, что не намерен отказываться от кинокарьеры, однако более тщательно думает над тем, стоит ли принять роль в очередном проекте.

Интервью Питта для GQ вышло в конце июня. В нем актер сообщил, что «находится на последнем издыхании» и намекнул на завершение актерской карьеры.

Брэд Питт появится на экранах в блокбастере «Поезд-пуля» от Дэвида Лейтча и Sony, который выйдет в августе. Питт играет убийцу в поезде из Токио в Киото, который вернулся к рискованной работе после эмоционального выгорания.

Шоу-бизнес,Дэвид Лейтч,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители