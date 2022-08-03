Нетребко публично оскорбила журналистов

Оперная певица Анна Нетребко снова публично оскорбляет людей. В этот раз она назвала «долбоящерами» журналистов, которые заподозрили роман дивы с «неизвестным седоволосым мужчиной».

В СМИ появилась новость о якобы возможном любовнике Нетребко. Оказалось, что на снимке она изображена с итальянским певцом Андреа Бочелли.

«Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной», — написала Нетребко в социальных сетях.