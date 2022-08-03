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18 минут назад

Анна Нетребко публично оскорбила журналистов

Слово и Делоиещё 1

Оперная певица Анна Нетребко снова публично оскорбляет людей. В этот раз она назвала «долбоящерами» журналистов, которые заподозрили роман дивы с «неизвестным седоволосым мужчиной».

Нетребко публично оскорбила журналистов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В СМИ появилась новость о якобы возможном любовнике Нетребко. Оказалось, что на снимке она изображена с итальянским певцом Андреа Бочелли.

«Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной», — написала Нетребко в социальных сетях.

Это же слово оперная дива использовала и по отношению к своим поклонниками. В нетрезвом виде она прогуливалась по улице Вероны вместе с супругом Юсифом Эйвазовым, который назвал подписчиков певицы «долбоящерами», после чего она повторила оскорбления.

Шоу-бизнес,Юсиф Эйвазов,Андреа Бочелли,Анна Нетребко,
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