Нетребко публично оскорбила журналистов

Оперная певица Анна Нетребко снова публично оскорбляет людей. В этот раз она назвала «долбоящерами» журналистов, которые заподозрили роман дивы с «неизвестным седоволосым мужчиной».
В СМИ появилась новость о якобы возможном любовнике Нетребко. Оказалось, что на снимке она изображена с итальянским певцом Андреа Бочелли.
«Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной», — написала Нетребко в социальных сетях.
Это же слово оперная дива использовала и по отношению к своим поклонниками. В нетрезвом виде она прогуливалась по улице Вероны вместе с супругом Юсифом Эйвазовым, который назвал подписчиков певицы «долбоящерами», после чего она повторила оскорбления.