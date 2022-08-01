Пугачева потеряла место самой популярной звезды в России

Исследовательский холдинг Ромир назвал список из десяти лидеров мнений среди музыкантов России. На первом месте оказался Филипп Киркоров. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Долгое время высшую строчку списка занимала Алла Пугачёва, но в этом месяца она опустилась сразу на четвёртое место. Вслед за Киркоровым следует Ольга Бузова, а замыкает тройку лидеров Олег Газманов. А вот рэперы Баста и Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) ратсеряли лидерство и вышли из первой десятки значимых музыкантов.
Напомним, что ранее пограничники Молдавии отказали во въезде Филиппу Киркорову. Пограничная полиция объяснила, что Киркоров не смог соблюсти условия для пересечения границы и не прошёл паспортный контроль.