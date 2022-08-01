Пугачева потеряла место самой популярной звезды в России

Исследовательский холдинг Ромир назвал список из десяти лидеров мнений среди музыкантов России . На первом месте оказался Филипп Киркоров . Об этом сообщает «Комсомольская правда» .

Долгое время высшую строчку списка занимала Алла Пугачёва, но в этом месяца она опустилась сразу на четвёртое место. Вслед за Киркоровым следует Ольга Бузова, а замыкает тройку лидеров Олег Газманов. А вот рэперы Баста и Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) ратсеряли лидерство и вышли из первой десятки значимых музыкантов.