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1 час назад

«Знак небесный»: Пугачева распознала странное видение в небе над Юрмалой

Вечерняя Москва

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в одной из социальных сетей видеоролик, на котором показал красивый закат. Вместе с Галкиным видом любовались его дети и жена — певица Алла Пугачева, которая распознала на небе «небесный» знак.

Пугачева распознала странное видение в небе над Юрмалой
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— Это большая редкость! Это какой-то знак небесный! — сказала Пугачева на видео.

26 июля сообщалось, что Максим Галкин и Алла Пугачева продают свой замок за 700 миллионов рублей и уезжают в США. Политолог Евгений Зайцев отметил, что переезд в Америку пара собирается завершить до начала зимы.

После начала специальной военной операции России на Украине Галкин вместе Пугачевой и детьми покинул страну. В начале июля певицу с детьми заметили в Латвии. Однако Галкина с ними не было: в настоящее время у шоумена проходит летний гастрольный тур.

Недавние фотографии Пугачевой и Галкина с мероприятия вызвали жаркие споры в Сети. Пользователи заметили, что 46-летний юморист резко постарел: под его глазами видны мешки, а лицо избороздили глубокие морщины.

Журналист Денис Сорокин объяснил худобу Пугачевой серьезной болезнью. Знаменитая певица, по его словам, может быть сейчас такой стройной из-за проблем со здоровьем.

Шоу-бизнес,Денис Сорокин,Евгений Зайцев,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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