Стало известно, кто заменит Добронравова в «Сватах»

Команда комедийного сериала «Сваты» планирует приступить к съемкам восьмого сезона. Актерский состав претерпит существенные изменения. В частности, Федора Добронравова, который сыграл в сериале Ивана Будько, сменит актер Сергей Сманцер. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Отмечается, что создателей «Сватов» заинтересовало поразительное физическое сходство Сманцера с Добронравовым. Сергей случайно попал на съемки картины, но тут же был утвержден на роль Будько.

Актер Николай Пименов пояснил, что его коллега покинул сериал по различным причинам. В частности, он якобы устал от того, что его отождествляют исключительно с героем ленты, сообщает портал «Вокруг ТВ».