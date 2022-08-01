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42 минуты назад

Стало известно, кто заменит Добронравова в «Сватах»

Елена Прошина

Команда комедийного сериала «Сваты» планирует приступить к съемкам восьмого сезона. Актерский состав претерпит существенные изменения. В частности, Федора Добронравова, который сыграл в сериале Ивана Будько, сменит актер Сергей Сманцер. Об этом пишет РЕН ТВ.

Стало известно, кто заменит Добронравова в «Сватах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что создателей «Сватов» заинтересовало поразительное физическое сходство Сманцера с Добронравовым. Сергей случайно попал на съемки картины, но тут же был утвержден на роль Будько.

Актер Николай Пименов пояснил, что его коллега покинул сериал по различным причинам. В частности, он якобы устал от того, что его отождествляют исключительно с героем ленты, сообщает портал «Вокруг ТВ».

По данным издания, в съемках восьмого сезона, кроме того, не примут участие Анна Кошмал и Людмила Артемьева.

Шоу-бизнес,Анна Кошмал,Людмила Артемьева,Федор Добронравов,Николай Пименов,
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