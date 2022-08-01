Петросян ответил на слухи об ухудшении здоровья

Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья. Он призвал общественность «не делать из мухи слона». Об этом сообщает «Лента.ру».
«Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии… Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК — я спортсмен. Когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы», — написал Петросян в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее Евгений Петросян рассказал о том, что сожалеет об отсутствии совместных концертов с бывшей женой Еленой Степаненко.
«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить», – пожаловался юморист.