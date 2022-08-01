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48 минут назад

Петросян ответил на слухи об ухудшении здоровья

Елена Прошина

Юморист и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья. Он призвал общественность «не делать из мухи слона». Об этом сообщает «Лента.ру».

Петросян ответил на слухи об ухудшении здоровья
Фото: ТАССТАСС

«Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии… Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК — я спортсмен. Когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы», — написал Петросян в своём Telegram-канале.

Напомним, что ранее Евгений Петросян рассказал о том, что сожалеет об отсутствии совместных концертов с бывшей женой Еленой Степаненко.

«Дуэт у нас получился, и мне искренне его жаль, я хотел бы его сохранить», – пожаловался юморист.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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