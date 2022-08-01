Журналистка Ксения Собчак купила пентхаус в Сочи, который располагается на первой береговой линии. Об этом сообщает АБН со ссылкой на блогера Антона Суворкина.
На YouTube-канале Anton S Live Антон Суворкин рассказал о том, что Ксения Собчак купила квартиру площадью 1450 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Сан-Сити» — одном из самых высоких домов Краснодарского края. Отмечается, что пентхаус обошелся журналистке в 1,5 млрд руб.
На территории ЖК «Сан-Сити» расположены бассейны, SPA, подземный паркинг, тренажеры на открытом воздухе и зоны отдыха. У моря находится свой частный благоустроенный пляж.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Ксения Собчак купила квартиру в Дубае.
«Жить я там не собираюсь, так же, как и в Израиле, но активно ищу дружественные страны для каких-то вложений. Призываю и вас инвестировать часть капитала в недвижимость, у меня это примерно 30% от общего портфеля», — объяснила она.