Лобода заявила о проблемах с адаптацией дочерей к эмиграции

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась, что ее дочери сложно адаптируются к условиям жизни в другой стране и скучают по друзьям из России. Об этом она рассказала в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе.

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После начала спецоперации на Украине Светлана Лобода выступила с критикой российских властей и уехала за границу. В апреле певицы попала в список артистов, которым в ближайшие 50 лет запрещен въезд на территорию России. При этом появилась информация, что Светлана Лобода согласна выступать перед россиянами за гонорар в 70 тыс. евро, однако лишь за пределами РФ.

В беседе с грузинским журналистом Лобода пожаловалась, что ее дети достаточно тяжело адаптируются к жизни за границей. И со старшей дочерью Евой она много говорит о том, почему та не может больше видеть своих друзей.

«Очень тяжело, дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям»», - пояснила артистка, говоря по-русски.

Певица подчеркнула, что не собирается возвращаться в Москву, несмотря на то, что и младшая дочь – четырехлетняя Тильда - тоже скучает по привычной жизни и спрашивает, почему они уехали.

«Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками», - заявила Лобода.