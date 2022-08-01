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42 минуты назад

Королева ответила на слухи об эмиграции в США

Никита Бородкин

Певица Наташа Королева прокомментировала распространившиеся слухи об эмиграции в США. Как сообщает Prozvezd, артистка подчеркнула, что постоянно ездит в Соединенные Штаты ради встреч с родственниками.

Королева ответила на слухи об эмиграции в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что недавно в соцсетях певицы появились снимки с отдыха в Майами. Подписчики сразу задались вопросом, не решила ли Королева покинуть Россию, присоединившись к остальным эмигрировавшим звездам.

Наташа рассказала, что в США у нее живут сестра, племянница и мама. Последняя уже находится в преклонном возрасте, а потому ей сложно регулярно летать в Москву. По этой причине Королева навещает свою мать при первой же возможности.

Также певица решила прокомментировать слухи о разрыве со своим супругом, танцором Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Она заверила поклонников, что их отношения с каждым днем только крепнут.

Отдельно Королева анонсировала поездку в Махачкалу. По ее словам, там состоится крайне интересное мероприятие, однако раскрыть детали она пока не может.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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