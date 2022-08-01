Пригожин вступился за покинувшую Россию Хаматову

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Царьградом» заявил, что ему очень по-человечески жалко покинувшую Россию актрису Чулпан Хаматову. Он назвал ее великой актрисой и напомнил о ее благотворительной деятельности.

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По его мнению, артистка сделала немало добрых дел и спасла множество человеческих жизней. Пригожин добавил, что они с Хаматовой вместе помогали девочке из Перми сохранить свою жизнь: из-за тяжелого заболевания юной пациентке пришлось дважды сделать пересадку костной ткани.

Продюсер признался, что не понимает, почему Хаматова изменила свое отношение к России и покинула страну. По его мнению, россияне и власти всегда были позитивно предрасположены по отношению к артистке.

Я не знаю, что и в какой момент в ней переклинило. Я не понимаю, где они ищут счастье. Самое большое счастье — это дома, на родине. И никто им не мешал жить, её никто не обижал, — высказался Пригожин.