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58 минут назад

«О Шатунове будут помнить столетиями»: Разин оценил свои заслуги

Елена Прошина

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин решил почтить память Юрия Шатунова на 40-й день после смерти певца. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях шоумен заявил, что именно ему музыкант обязан своим успехом и вниманием миллионов фанатов.

«О Шатунове будут помнить столетиями»: Разин оценил свои заслуги
Фото: ТАССТАСС

В публикации шоумен высказался, что является основателем коллектива и гордится этим. По мнению Разина, благодаря ему о Шатунове будут «помнить столетиями», а сам он полностью изменил жизнь певца. Кроме того, он приписал себе и все заслуги по продюсированию группы.

Отметим, что недавно Разин предложил передать права на исполнение песен «Ласкового мая» молодому тиктокеру Дане Милохину. Против такого предложения выступил директор Шатунова Юрий Кудряшов, который заявил, что на данный экс-продюсеру не принадлежит ничего, кроме названия коллектива.

Ранее Кудряшов рассказал о результатах вскрытия Шатунова. Выводы экспертов доказали, что артист не употреблял наркотиков. Он опроверг слухи, по которым Юрия кремировали, чтобы скрыть следы употребления алкоголя и приема препаратов — такое желание высказал сам артист еще в 2021 году, когда заболел коронавирусом.

Шоу-бизнес,Юрий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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