Лайма Вайкуле рассказала о реальном отношении к русским в Прибалтике

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о реальномотношении к российским гражданам в Прибалтийских странах.
Российская журналистка Ирина Шихман в 2019 году выпустила насвоем YouTube-канале интервью с советской артисткой. Во время беседы Вайкуле заявила, что «нелюбовь» в Прибалтике к русским излишне преувеличивают. По словам именитой латышки,реальные отношения среди народов бывших союзных стран довольно дружественные.
«К русским относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как к латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли,
что к русским плохо относятся», — поделилась видением ситуации певица.