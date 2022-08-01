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6 минут назад

Латышка Лайма Вайкуле заявила о хорошем отношении к русским в Прибалтике

Слово и Дело

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о реальномотношении к российским гражданам в Прибалтийских странах.

Лайма Вайкуле рассказала о реальном отношении к русским в Прибалтике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российская журналистка Ирина Шихман в 2019 году выпустила насвоем YouTube-канале интервью с советской артисткой. Во время беседы Вайкуле заявила, что «нелюбовь» в Прибалтике к русским излишне преувеличивают. По словам именитой латышки,реальные отношения среди народов бывших союзных стран довольно дружественные.

«К русским относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как к латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли,
что к русским плохо относятся», — поделилась видением ситуации певица.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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