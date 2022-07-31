Садальский назвал "отвратительными" героев передач Первого канала

«Первый канал с балеруном, умирающим от своей красоты, просто не успевает за временем. А нам отвратительны бесконечно женящиеся одряхлевшие мужчины, уверенные, что молодые красивые девушки любят их по зову сердца, а не по зову денег, силиконовые девицы, женщины с базарными скандалами и прочей грязью, в которую попадали зрители, включавшие по вечерам Первый канал. Они остались сами с собой. Пусть это будет им наказанием за то, что столько времени морочили людям голову своими разборками», - резюмирует Садальский.