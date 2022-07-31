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42 минуты назад

Садальский назвал "отвратительными" героев передач Первого канала

Ирина Лебедева

Станислав Садальский уже не первый раз резко критикует программы Первого Канала, в том числе заостряя внимание на карьере Николая Цискаридзе как телеведущего.

Садальский назвал "отвратительными" героев передач Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считает Садальский, артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе не справляется в ролью ведущего телепрограммы «Сегодня вечером», поэтому у нее такие низкие рейтинги в сравнении с другими передачами, - рассказывает teleprogramma.pro.

Впрочем, остальной контент Станислава также огорчает. Об этом он высказался в микроблоге.

«Первый канал с балеруном, умирающим от своей красоты, просто не успевает за временем. А нам отвратительны бесконечно женящиеся одряхлевшие мужчины, уверенные, что молодые красивые девушки любят их по зову сердца, а не по зову денег, силиконовые девицы, женщины с базарными скандалами и прочей грязью, в которую попадали зрители, включавшие по вечерам Первый канал. Они остались сами с собой. Пусть это будет им наказанием за то, что столько времени морочили людям голову своими разборками», - резюмирует Садальский.

Актер и публицист Станислав Садальский дал непрошенный совет генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

«Уберите псевдопатриотичных звезд эстрады, закройте набившие оскомину старые передачи либо найдите новые формы, дайте возможность балеруну с королевой шпагата (будет прикольно) вести передачу о балете или новости — будет смешно.

Шоу-бизнес,Константин Эрнст,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,Первый канал,
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