Садальский назвал "отвратительными" героев передач Первого канала

Станислав Садальский уже не первый раз резко критикует программы Первого Канала, в том числе заостряя внимание на карьере Николая Цискаридзе как телеведущего.
Как считает Садальский, артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе не справляется в ролью ведущего телепрограммы «Сегодня вечером», поэтому у нее такие низкие рейтинги в сравнении с другими передачами, - рассказывает teleprogramma.pro.
Впрочем, остальной контент Станислава также огорчает. Об этом он высказался в микроблоге.
«Первый канал с балеруном, умирающим от своей красоты, просто не успевает за временем. А нам отвратительны бесконечно женящиеся одряхлевшие мужчины, уверенные, что молодые красивые девушки любят их по зову сердца, а не по зову денег, силиконовые девицы, женщины с базарными скандалами и прочей грязью, в которую попадали зрители, включавшие по вечерам Первый канал. Они остались сами с собой. Пусть это будет им наказанием за то, что столько времени морочили людям голову своими разборками», - резюмирует Садальский.
Актер и публицист Станислав Садальский дал непрошенный совет генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.
«Уберите псевдопатриотичных звезд эстрады, закройте набившие оскомину старые передачи либо найдите новые формы, дайте возможность балеруну с королевой шпагата (будет прикольно) вести передачу о балете или новости — будет смешно.