СМИ: Хаматова уехала из Латвии

«Люди уезжали из России и в жирненькие нулевые. Это вообще нормально для российских артистов — зарабатывать чуть тут, а потом уезжать в США (лет тридцать уже такой практики). Но … годами доить бюджет на свой фонд, получить, все, что можно, чего не всякому олигарху дадут, а потом бросить всех тех, кто на тебя рассчитывал. Нет, это неправильно», - говорится в сообщении.