СМИ: Хаматова уехала из Латвии

Российские средства массовой информации, ссылаясь на источники из Телеграм-каналов, пишут, что Чулпан Хаматова уехала из Латвии в США с целью получить грин-карту и, возможно, найти работу в Голливуде.
Тsargrad.tv информирует, что эту ситуацию описывает, в частности, известный Telegram-канал «Модные хроники Злой Киски».
«Люди уезжали из России и в жирненькие нулевые. Это вообще нормально для российских артистов — зарабатывать чуть тут, а потом уезжать в США (лет тридцать уже такой практики). Но … годами доить бюджет на свой фонд, получить, все, что можно, чего не всякому олигарху дадут, а потом бросить всех тех, кто на тебя рассчитывал. Нет, это неправильно», - говорится в сообщении.
Еще один Telegram-канал — «Небожена» - пишет, что Чулпан уже наняла агента который должен ей помочь найти работу в тамошней киноиндустрии.
Российская актриса Чулпан Хаматова в конце зимы приняла решение переехать в Латвию, предварительно отказавшись от государственных наград, признания соотечественников и привилегий. Ей удалось устроиться в Рижский театр, однако особых успехов на новом поприще она пока не добилась.