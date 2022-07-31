У Алибасова прогрессирует серьезное заболевание

Поклонники не на шутку встревожены – на одном из последних видеороликов, выложенных в интернете, хорошо видно, как тело Бари Алибасова покрылось какими-то крупными опухолями.
Состояние здоровья основателя группы «На-На» описала журналистам портала blitz.plus хирург Ульяна Жучкова.
По словам медика, у Бари Каримовича проявилось генетическое заболевание, которое, как правило прогрессирует.
«Это множественные липомы. Представляют собой разросшиеся жировые клетки в тонкой капсуле. Они образуются на руках, животе, на любых местах, где есть жировые отложения», - сказала врач.
По мнению специалиста, удаление липом хирургическим путем бесполезно – они очень быстро вырастают снова.
История взаимоотношений Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной приковывала к себе внимание россиян длительное время. Но, несмотря на расставание и развод, Алибасов продолжает общение с экс-супругой и утверждает, что продолжает питать к ней самые добрые чувства.