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1 час назад

У Барановской обнаружили большой долг по налогам

Ирина Лебедева

Программы Юлии Барановской на телевидении «Мужское/Женское» и «Модный приговор» пока не вернулись в эфир. Телеведущая еще весной говорила о том, что новые выпуски будут представлены публике, однако пока этого не произошло.

У Барановской обнаружили большой долг по налогам
Фото: YouTubeYouTube

Между тем, журналисты «Комсомольской Правды» обнаружили у теледивы несколько неоплаченных налогов на 285 тысяч рублей. И эта сумма все увеличивается – в марте долгов было всего на 39 тысяч.

Музыкант, шоумен и телеведущий Георгий Иващенко считает, что в расставании певца Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской виновата журналистка Ксения Собчак.

По мнению Иващенко, Лепс боялся, что его роман с Барановской предадут огласке, что и сделала Собчак. Он считает, что телеведущая рассчитывала на продолжение отношений с певцом, но тот попросту испугался.

Шоу-бизнес,Георгий Иващенко,Юлия Барановская,Григорий Лепс,Ксения Собчак,
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