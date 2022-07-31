У Барановской обнаружили большой долг по налогам

Программы Юлии Барановской на телевидении «Мужское/Женское» и «Модный приговор» пока не вернулись в эфир. Телеведущая еще весной говорила о том, что новые выпуски будут представлены публике, однако пока этого не произошло.

Фото: YouTube YouTube

Между тем, журналисты «Комсомольской Правды» обнаружили у теледивы несколько неоплаченных налогов на 285 тысяч рублей. И эта сумма все увеличивается – в марте долгов было всего на 39 тысяч.

Музыкант, шоумен и телеведущий Георгий Иващенко считает, что в расставании певца Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской виновата журналистка Ксения Собчак.