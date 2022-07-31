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28 минут назад

Хаматова высказалась об отличии россиян от европейцев

Ирина Лебедева

Актриса Чулпан Хаматова, которая перебралась вместе с семьей в Латвию на постоянное место жительства, дала интервью YouTube-каналу RusDelfi.

Хаматова высказалась об отличии россиян от европейцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, она сравнила жителей Европы и России. По мнению Хаматовой, в целом европейцы гораздо вежливее россиян. Но при этом Чулпан отметила, что национальность человека ей не важна – она обращает внимание на общечеловеческие качества. Об этом пишет ФАН.

Некоторые артисты этой весной покинули пределы РФ из-за своей политической позиции. Некоторые посчитали спецоперацию на территории Украины неприемлемой, а затем начали распространять различные фейки в сети, за что были осуждены обществом. В число таких знаменитостей попала и актриса Чулпан Хаматова.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,
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