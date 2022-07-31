Хаматова высказалась об отличии россиян от европейцев

В частности, она сравнила жителей Европы и России. По мнению Хаматовой, в целом европейцы гораздо вежливее россиян. Но при этом Чулпан отметила, что национальность человека ей не важна – она обращает внимание на общечеловеческие качества. Об этом пишет ФАН.